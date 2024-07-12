Мужчина увидел в Резерв+, что находится в розыске и добровольно пошел в ТЦК сообщить, что состоит на учете с 2008 года и имеет 3 детей, но получил штраф в 17 тысяч грн – что решил суд

Обновляя свои данные в Резерв+, он увидел, что находится в розыске, после чего добровольно прибыл в ТЦК, но ему выписали штраф в 17 тысяч грн.

Мужчина обратился в Лубенский горрайонный суд Полтавской области с исковым заявлением в ТЦК, в котором просил отменить постановление главы ТЦК от 21 мая 2024 о привлечении по ч. 2 ст. 210 КУоАП к административной ответственности в виде штрафа в 17 тысяч гривен.

Из содержания постановления ТЦК усматривается, что по достижению 27-летнего возраста он не прибыл для взятия его на военный учет военнообязанных и для оформления военно-учетного документа.

Он считал, что состоит на военном учете и не уклонялся от постановки на него. Кроме того, из военно-учетного документа, выданного ему 27.05.2024, усматривается, что он взят на военный учет военнообязанных 2.10.2008.

20 мая 2024 года он добровольно обновил учетные данные через «Резерв+».

Обновляя свои данные, он увидел, что находится в розыске, после чего 21.05.2024 добровольно (без повестки) прибыл в ТЦК для урегулирования и приведения в соответствие военно-учетных данных. Умысла на совершение правонарушения, предусмотренного ст.210 КУоАП, у него не было.

Итак, 20.05.2024 им были обновлены учетные данные, а на следующий день он был привлечен к административной ответственности за нарушение правил военного учета.

Повесток о вызове в ТЦК он не получал.

Также на его иждивении находится трое несовершеннолетних детей, поэтому он не подлежит призыву на военную службу во время мобилизации.

Кроме того, истец указал, что 21.05.2024 при добровольном обращении к ТЦК его под давлением и запугиванием заставили подписывать все документы, предоставляемые для подписи, а также писать то, что ему говорят. Пугали тем, что в случае неуплаты им сейчас штрафа в размере 17 000 грн., они удвоят сумму на 34 000 грн. После этого он был вынужден обратиться в полицию.

Таким образом, указал истец, ТЦК не принято во внимание, что повесток о вызове в ТЦК он не получал, а явился туда добровольно, обновил свои данные через «Резерв+», не уклонялся, имеет право на отсрочку. Поэтому считает обжалуемое постановление неправомерным.

Как обстоятельства установил суд

Исследовав письменные материалы дела, суд установил следующие обстоятельства дела и соответствующие правоотношения.

21 мая 2024 г. вр. и. о начальника ТЦК было вынесено постановление о штрафе истцу в сумме 17 000 грн. Согласно спорному постановлению, правонарушение состоит в том, что 21.05.2024 в 8 часов 30 минут в ТЦК прибыл истец, в отношении которого при уточнении военно-учетных данных установлено, что тот по достижении 27 летнего возраста не прибыл для взятия его на военный учет военнообязанных.

Из копии военно-учетного документа, выданного истцу 27.05.2024, усматривается, что взят на военный учет 02.10.2008.

В обжалованном постановлении указано, что истцом были нарушены правила пребывания военнообязанных на военном учете в соответствии с Порядком организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов», утвержденного постановлением КМУ от 30.12.2022 №1487, ч. 10 ст. 1 Закона «О воинской обязанности и военной службе», ч. 1 ст. 22 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации».

В чем заключается нарушение Порядка организации и ведения военного учета в постановлении ТЦК не указано.

Как указал суд, часть 1 ст. 37 Закона «О воинской обязанности и военной службе» (в редакции, действующей на момент достижения истцом 27-летнего возраста, т.е. граждане Украины: освобождены от военной службы в запас; состава МВД, центрального органа исполнительной власти по вопросам гражданской защиты, Государственной уголовно-исполнительной службы, Государственной налоговой администрации; этого Закона освобождены от призыва на срочную военную службу.

Частью 3 настоящей статьи Закона определено, что призывники и военнообязанные по прибытии к новому месту жительства обязаны в семидневный срок встать на военный учет.

Из анализа указанных норм Закона усматривается, что ч. 1 ст. 37, в частности пункт 2, регламентирует перечень граждан, подлежащих взятию на военный учет военнообязанных. При этом данная статья не регламентирует порядок такого взятия, в частности, лиц, достигших 27-летнего возраста, и обязанность лица явиться в орган, где он состоит на военном учете. Такая обязанность была предусмотрена в ч. 3 настоящей статьи Закона при изменении места жительства.

Согласно ст.280 КУоАП при рассмотрении дела об административном правонарушении уполномоченное лицо органа ТЦК обязано всесторонне, полно и объективно выяснить обстоятельства дела, в частности, на основании надлежащих доказательств, подтверждающих факт совершения лицом административного правонарушения.

Суд отмечает, что согласно ч. 1 ст. 8. КУоАП лицо, совершившее административное правонарушение, подлежит ответственности на основании закона, действующего во время и по месту совершения правонарушения.

Указанное указано в позиции Верховного Суда в составе коллегии судей Кассационного административного суда, изложенной в постановлении от 18.12.2019 по делу №158/286/17: «КУоАП не содержит определения понятия «продолжающееся правонарушение».

Однако, как отмечено в письме Министерства юстиции от 2 августа 2013 года №6802-0-4-13/11, в теории административного права продолжающимися определяются правонарушения, которые, начавшись с какого-либо противоправного действия или бездействия, совершаются затем непрерывно путем неисполнения обязанности . Начальным моментом такого действия может быть активное действие или бездействие, когда виновный или не выполняет конкретный возложенный на него долг, или выполняет его не полностью или ненадлежащим образом.

Диспозиция ч. 2 ст. 210 КУоАП в редакции, действующей на дату достижения истцом 27-летнего возраста, устанавливала ответственность за повторное в течение года совершение нарушения, предусмотренного ч. 1 настоящей статьи (нарушение военнообязанными или призывниками правил военного учета, неявка их по вызову в военный комиссариат без уважительных причин или несвоевременное представление в учетный орган, где они состоят на военном учете, сведений об изменении места жительства, образования, места работы, должности, а также нарушении порядка прохождения учебных собраний (занятий) в учебных заведениях Общества содействия обороне Украины и профессионально-технических учебных заведениях) или частью первой статьи 211 настоящего Кодекса, за которое лицо уже было подвергнуто административному взысканию.

При таких обстоятельствах суд пришел к выводу о том, что лицом, составившим оспариваемое постановление, неправомерно квалифицированы действия истца по ч. 2 ст. 210 КУоАП, поскольку на момент совершения инкриминируемого ему правонарушения его действия не могли подпадать под регулирование этой статьи.

К такому выводу суд пришел также с учетом содержания ч. 2 ст. 8 КУоАП, согласно которой законы, смягчающие или отменяющие ответственность за административные правонарушения, имеют обратную силу, то есть распространяются и на правонарушения, совершенные до издания этих законов.

Законы, устанавливающие или усиливающие ответственность за административные правонарушения, не имеют обратной силы.

Позицию по необратимости действия во времени законов и других нормативно-правовых актов неоднократно высказывал Конституционный Суд Украины.

Так, согласно выводам о толковании содержания ст. 58 Конституции Украины, изложенными в решениях КСУ от 13 мая 1997 г. № 1-зп, от 9 февраля 1999 г. № 1-рп/99, от 5 апреля 2001 г. № 3-рп/2001, от 13 марта 2012 г. № 6- рп/2012, законы и другие нормативно-правовые акты распространяют свое действие только на те отношения, которые возникли после вступления в силу законов или других нормативно-правовых актов; действие нормативно-правового акта во времени следует понимать так, что оно начинается с момента вступления этого акта в силу и прекращается с утратой им действия, то есть к событию, факту применяется тот закон или другой нормативно-правовой акт, во время действия которого они наступили или имели место; действие закона и иного нормативно-правового акта не может распространяться на правоотношения, возникшие и закончившиеся до вступления в силу настоящего закона или иного нормативно-правового акта.

Единственное исключение из данного правила, закрепленное в ч. 1 ст. 58 Конституции Украины составляют случаи, когда законы и другие нормативно-правовые акты смягчают или отменяют ответственность лица.

Отдельно суд отмечает, что действия истца были квалифицированы именно по ч.2 ст.210 КУоАП с последующим исправлением по ч.3 ст.210 КУоАП, что усматривается с предоставленной ответчиком копии постановления и недопустимо.

Обжалуемым постановлением штраф наложен в пределах санкции ч.3 ст.210 КУоАП как за правонарушение, совершенное в особый период.

При этом даже в случае нарушения истцом правил пребывания военнообязанных на военном учете, учитывая изложенную в постановлении суть правонарушения, отсутствовали основания считать, что оно совершено в особый период.

Согласно ч. 2 ст. 77 КАСУ по административным делам о противоправности решений, действий или бездействия субъекта властных полномочий обязанность по доказыванию правомерности своего решения, действия или бездействия возлагается на ответчика. Субъект властных полномочий должен представить суду все имеющиеся у него документы и материалы, которые могут быть использованы в качестве доказательств по делу.

Согласно ч. 2 ст. 77 КАСУ по административным делам о противоправности решений, действий или бездействия субъекта властных полномочий обязанность по доказыванию правомерности своего решения, действия или бездействия возлагается на ответчика. То есть, ТЦК.

Согласно ч. 2 ст. 2 КАС Украины по делам об обжаловании решений, действий или бездействия субъектов властных полномочий административные суды проверяют, приняты ли они (совершены):

1) на основании, в пределах полномочий и способом, определенным Конституцией и законами Украины;

2) с использованием полномочий с целью, с которой это полномочие предоставлено;

3) обоснованно, то есть с учетом всех обстоятельств, имеющих значение для принятия решения (совершения действия);

4) беспристрастно (беспристрастно);

5) добросовестно;

6) здраво;

7) с соблюдением принципа равенства перед законом, предотвращая все формы дискриминации;

8) пропорционально, в частности, с соблюдением необходимого баланса между любыми неблагоприятными последствиями для прав, свобод и интересов личности и целями, на достижение которых направлено это решение (действие);

9) с учетом права лица на участие в процессе принятия решения;

10) своевременно, то есть в течение разумного срока.

Поскольку истец был привлечен к административной ответственности, когда таковой не подлежал привлечению к такой ответственности за указанные действия, суд пришел к выводу, что обжалуемое постановление вынесено с нарушением требований действующего законодательства.

Учитывая изложенное, суд считает необходимым исковые требования удовлетворить и отменить обжалуемое решение ТЦК, а дело об административном правонарушении закрыть.

Соответствующее решение Лубенский горрайонный суд Полтавской области принял 25 июня 2024 по делу №539/2247/24.

Автор: Наталя Мамченко

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