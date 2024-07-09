Коли в Україні зменшаться відключення світла, – відповів Шмигаль

Ситуація в енергетиці України залишатиметься складною, але тривалість відключень зменшиться з кінця липня, – Шмигаль.

Джерело фото: kmu.gov.ua

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду заявив, що ситуація в енергетичному секторі країни залишається надзвичайно складною. Однак, очікується, що з кінця липня тривалість відключень електроенергії зменшиться.

Шмигаль зазначив, що через наслідки масованих ворожих обстрілів та спекотну погоду, погодинні відключення електроенергії тривають.

«Водночас у 20-их числах липня розраховуємо на покращення ситуації. Завершаться ремонтні роботи на деяких обʼєктах генерації, що збільшить потужність в енергосистемі. Таким чином відключення будуть не такими тривалими» - сказав прем'єр-міністр.

Раніше ми писали, що 8 липня російські окупаційні війська завдали масованого ракетного удару по Києву. У Києві повністю зруйновано або пошкоджено три трансформаторні підстанції – ДТЕК.

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