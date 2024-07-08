У КМВА повідомили про наслідки ракетного удару по Києву: є пошкодження офісної будівлі та будинків

У Києві зафіксовано падіння уламків в Солом’янському, Дніпровському, Дарницькому, Деснянському, Шевченківському та Голосіївському районах.

Фото: podrobnosti.ua

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Як відомо, 8 липня російські окупаційні війська здійснили ракетну атаку на Київ.

У КМВА повідомили про наслідки ракетного удару по Києву станом на зараз.

Зазначається, що внаслідок ракетного удару по Києву зафіксовано падіння уламків в Солом’янському, Дніпровському, Дарницькому, Деснянському, Шевченківському та Голосіївському районах.

Попередні дані:

- в Солом’янському районі є пошкодження офісної будівлі;

- в Голосіївському – уламки впали біля житлового будинку;

- в Дніпровському палають уламки в житловій забудові.

- в Дарницькому районі пошкоджено приватний будинок;

- в Деснянському районі займання будинку.

«На місцях пригод працюють усі оперативні служби. Станом на зараз відомо про одну потерпілу, поранення не критичні для життя. Інформація уточнюється», заявив начальник КМВА Сергій Попко.

Мер міста Віталій Кличко заявив, що на даний момент відомо про трьох постраждалих.

«Одного з них госпіталізували. Двом - надали допомогу на місці. Перевіряємо інформацію про одного загиблого», - повідомив Кличко.

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