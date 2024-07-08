Податкова попереджає, що шахраї надсилають листи щодо планових перевірок

Платники податків, що включені до плану-графіка проведення документальних перевірок платників податків на 2024 рік, отримують на електронну пошту листи від псевдопосадовців

На території обслуговування Головного управління Державної податкової служби у Вінницькій області продовжуються випадки вчинення шахрайських дій невідомими особами від імені керівників структурних підрозділів ДПС з метою заволодіння грошовими коштами суб'єктів підприємницької діяльності. Про це йдеться у повідомленні податкової.

Платники податків, що включені до плану-графіка проведення документальних перевірок платників податків на 2024 рік, отримують на електронну пошту листи від псевдопосадовців із пропозицією за певну суму коштів вирішити питання з перевіркою.

"Звертаємо увагу, що податківці не причетні до надсилання вказаних листів! Дії цих осіб є протиправними. Керівництво Головного управління ДПС у Вінницькій області закликає повідомляти про такі випадки правоохоронні органи. Будьте пильними та не дайте шахраям скористатися Вашою довірою", - попереджають податківці.

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