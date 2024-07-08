Ракетний удар по Києву: у КМВА повідомили про ситуацію у місті

У Солом'янському районі Києва зафіксовано падіння уламків російських ракет.

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У понеділок, 8 липня, російські окупанти здійснили ракетну атаку на Київ.

Як повідомили у КМВА, внаслідок ракетного удару по Києву зафіксовано падіння уламків в Солом'янському районі столиці.

«Оперативні служби слідують на місце. Інформація щодо руйнувань та потерпілих уточнюється», - заявив начальник КМВА Сергій Попко.

Згодом у КМВА додали, що зафіксовано падіння уламків ще у Дніпровському та Голосіївському районах столиці.

По попередній інформації, є займання.

«Інформація щодо руйнувань та потерпілих уточнюється», - зазначили у КМВА.

«Уламки ракет впали в Дніпровському, Соломʼянському районах. Є виклик служб в Голосіївський район. Бригади екстрених служб прямують на місця», - заявив мер міста Віталій Кличко.

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