Спікер Палати представників Джонсон зустрінеться із Зеленським

Згідно з графіком спікера Палати представників, зустріч між Джонсоном та Зеленським відбудеться на другий день саміту НАТО.

У середу, 10 липня, спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським. Зустріч відбудеться під час саміту НАТО у Вашингтоні, передає Reuters.

Підтримка України, як очікується, буде в центрі уваги на саміті у Вашингтоні цього тижня. Існують побоювання щодо майбутнього американської підтримки Києва в разі перемоги Дональда Трампа на президентських виборах 5 листопада.

Джонсон у квітні очолив двопартійний пакет допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню на суму 95 млрд доларів, проти якого виступили союзники колишнього президента Дональда Трампа в Конгресі.

Раніше Дмитро Кулеба розповів, чого Україна очікує від саміту НАТО у Вашингтоні.

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