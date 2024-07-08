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Як не пропустити строк пред'явлення виконавчого документа до виконання

11:25, 8 липня 2024
У випадках, коли виконавчий документ повертається стягувачу через неможливість повного або часткового його виконання, строк передявлення цього документа до виконання після перерви починається з дня повернення.
Як не пропустити строк пред'явлення виконавчого документа до виконання
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Іванівський районний суд Одеської області нагадує, як не пропустити строк пред'явлення виконавчого документа до виконання.

Виконавчі документи можуть бути пред’явлені до примусового виконання протягом трьох років.

Окрім посвідчень комісій по трудових спорах та виконавчих документів, за якими стягувачем є держава або державний орган, які можуть бути пред’явлені до примусового виконання протягом 3 місяців.

Виконавчий документ про стягнення періодичних платежів у справах про стягнення аліментів, відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок каліцтва чи іншого ушкодження здоров’я, втрати годувальника тощо може бути пред’явлено до виконання протягом усього періоду, на який присуджені платежі

Що таке строки пред'явлення виконавчого документа

Строки пред'явлення виконавчого документа – це встановлений законом строк, протягом якого виконавчий документ може бути пред'явлений до виконання і стати підставою для відкриття виконавчого провадження та проведення виконавчих дій, спрямованих на реалізацію припису юрисдикційного акта.

Зазвичай ці строки встановлюються судом або іншим уповноваженим органом у межах встановленого законом терміну.

У випадках, коли виконавчий документ повертається стягувачу через неможливість повного або часткового його виконання, строк передявлення цього документа до виконання після перерви починається з дня повернення. Якщо виконавчий документ повертається через законну заборону на тягнення майна або коштів боржника, а також на проведення інших виконавчих заходів, строк пред'явлення припиняється з моменту закінчення дії цієї заборони.

Строки пред’явлення виконавчого документа до виконання перериваються у разі:

  • пред’явлення виконавчого документа до виконання;
  • надання судом, який розглядав справу як суд першої інстанції, відстрочки або розстрочки виконання рішення.

Як не пропустити строк пред'явлення виконавчого документа до виконання?

Перш за все необхідно:

  • слідкувати за датою набрання законної сили рішенням суду та строками його виконання;
  • у разі виникнення труднощів звертатися за роз'ясненнями до суду або виконавця;
  • не ігнорувати будь-які повідомлення, що надходять від суду або виконавця;
  • своєчасно реагувати на всі вимоги та дії виконавця;
  • у разі пропуску строку негайно звертатися до суду з заявою про його поновлення.

Заява подається до суду, який видав виконавчий документ.

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