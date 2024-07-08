Готував ракетні удари по нафтобазах та аеродромах ЗСУ: затримали агента фсб

Щоб отримати координати об’єктів, фігурант об’їжджав місцевість і приховано фіксував потрібні йому локації на камеру свого телефону.

Служба безпеки України повідомила, що затримала ще одного російського агента, готував ракетні удари по підрозділах ЗСУ та об’єктах паливно-енергетичного комплексу у Київській та Чернігівській областях. Про це поінформували у пресслужбі відомства.

У спецслужбі зазначають, що серед основних цілей ворога були військові аеродроми та підрозділи ППО, а також нафтопереробні заводи, паливні склади та ключові енергогенеруючі підприємства.

Щоб отримати координати об’єктів, фігурант об’їжджав місцевість і приховано фіксував потрібні йому локації на камеру свого телефону. Отримані відомості він передавав кадровому співробітнику управління фсб по москві та московській області.

«Служба безпеки задокументувала кожен крок злочинних дій ворожого агента та затримала його, коли фігурант проводив дорозвідку поблизу локації українських військ на Київщині. Також СБУ провела додаткові заходи для убезпечення стратегічно важливих об’єктів України», - пишуть у СБУ.

За даними кіберфахівців Служби безпеки, фігурант потрапив у поле зору агресора через антиукраїнські коментарі, які публікував на прокремлівських Телеграм-каналах.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру. Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

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