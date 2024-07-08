Готовил ракетные удары по нефтебазам и аэродромам ВСУ: задержан агент фсб

Чтобы получить координаты объектов, фигурант объезжал местность и скрыто фиксировал нужные ему локации на камеру своего телефона.

Служба безопасности Украины сообщила, что задержала еще одного российского агента, который готовил ракетные удары по подразделениям ВСУ и объектам топливно-энергетического комплекса в Киевской и Черниговской областях. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В спецслужбе отмечают, что среди основных целей врага находились военные аэродромы и подразделения ПВО, а также нефтеперерабатывающие заводы, топливные склады и ключевые энергогенерирующие предприятия.

Чтобы получить координаты объектов, фигурант объезжал местность и скрыто фиксировал нужные ему локации на камеру своего телефона. Полученные сведения он передавал кадровому сотруднику управления фсб по москве и московской области.

«Служба безопасности задокументировала каждый шаг преступных действий вражеского агента и задержала его, когда фигурант проводил доразведку вблизи локации украинских войск в Киевской области. Также СБУ провела дополнительные меры по обеспечению стратегически важных объектов Украины», – пишут в СБУ.

По данным киберспециалистов Службы безопасности, фигурант попал в поле зрения агрессора из-за антиукраинских комментариев, публиковавшихся на прокремлевских Телеграмм-каналах.

На основании собранных улик следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении. В настоящее время злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

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