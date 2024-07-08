Могут ли плательщики, подающие декларации в электронном виде, отправить объяснения к ним в электронном виде

Стало известно, могут ли плательщики, подающие декларации средствами электронной связи, послать объяснения к ним в электронном виде.

Государственная налоговая служба в Запорожской области разъяснила, могут ли плательщики, подающие декларации средствами электронной связи, послать объяснения к ним в электронном виде.

Согласно п. 49.3 НКУ налоговая декларация подается по выбору налогоплательщика, если иное не предусмотрено НКУ, одним из следующих способов:

а) лично налогоплательщиком или уполномоченным на это лицом;

б) посылается по почте с уведомлением о вручении и с описанием вложения;

в) средствами электронной связи в электронной форме с соблюдением требований законов Украины от 22.05.2003 №851-IV «Об электронных документах и ​​электронном документообороте» и от 05.10.2017 №2155-VIII «Об электронной идентификации и электронных доверительных услугах».

Согласно п. 46.4 НКУ, в случае необходимости, налогоплательщик может подать вместе с такой налоговой декларацией дополнения к такой декларации, которые составлены по произвольной форме, что будет считаться неотъемлемой частью налоговой декларации. Такое дополнение представляется с объяснением мотивов его представления. Налогоплательщик, представляющий отчетность в электронной форме, представляет такое дополнение в электронной форме.

Для обеспечения возможности налогоплательщиками представление в электронном виде дополнения к декларации с объяснением его представления во всех формах налоговой отчетности, утвержденных в установленном порядке, предусмотрено специально отведенное место для составления такого дополнения по произвольной форме.

Налогоплательщики, подающие налоговые декларации (расчеты) средствами электронной связи, могут предоставить пояснения к ним в контролирующие органы в электронной форме.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.