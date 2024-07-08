В Южной Корее назвали условие для поставок оружия Украине

Южная Корея начнет поставки оружия Украине через сотрудничество рф и КНДР.

Южная Корея примет решение о поддержке Украины оружием на основе того, как будет действовать новый военный пакт между рф и КНДР. Об этом заявил президент Южной Кореи Юн Сок Йоль в интервью Reuters.

На вопрос, разрешит ли он поставки оружия Украине, президент отметил, что Южная Корея будет следить за «уровнем и содержанием военного сотрудничества между рф и Северной Кореей».

По его словам, это будет включать такие отрасли как торговля оружием, передача военных технологий и помощь стратегическими материалами.

Корейский президент заявил, что обсудит с лидерами НАТО явную угрозу, которую Северная Корея представляет для Европы, углубляя военные связи с рф, предупредив, что москве придется выбирать между двумя Кореями, в которых лежат ее подлинные интересы.

«Военное сотрудничество между рф и Северной Кореей является явной угрозой и серьезным вызовом мира и безопасности на Корейском полуострове и Европе», - сказал Юн.

Отношения между Южной Кореей и рф испортились после того, как Москва получила партии баллистических ракет и артиллерии из Пхеньяна для войны против Украины.

Ранее сообщалось, что Южная Корея не будет иметь никаких препятствий в помощи летальным вооружением Украине, если рф будет поставлять КНДР высокоточное оружие.

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