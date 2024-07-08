Практика судів
  1. У світі

У Південній Кореї назвали умову для постачання зброї Україні

10:30, 8 липня 2024
Південна Корея розпочне постачання зброї Україні через співпрацю рф та КНДР.
У Південній Кореї назвали умову для постачання зброї Україні
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Південна Корея ухвалить рішення про підтримку України зброєю на основі того, як діятиме новий військовий пакт між рф та КНДР. Про це заявив президент Південної Кореї Юн Сок Йоль у інтерв'ю Reuters.

На запитання, чи дозволить він постачання зброї Україні, президент зазначив, що Південна Корея стежитиме за «рівнем та змістом військової співпраці між рі та Північною Кореєю».

За його словами, це буде включати такі галузі, як торгівля зброєю, передача військових технологій і допомога стратегічними матеріалами.

Корейський президент заявив, що обговорить з лідерами НАТО явну загрозу, яку Північна Корея становить для Європи, поглиблюючи військові зв'язки з рф, попередивши, що москві доведеться обирати між двома Кореями, в яких лежать її справжні інтереси.

«Військова співпраця між росією та Північною Кореєю є явною загрозою і серйозним викликом миру та безпеки на Корейському півострові та в Європі», - сказав Юн.

Відносини між Південною Кореєю та росією зіпсувалися після того, як москва отримала партії балістичних ракет та артилерії з Пхеньяну для війни проти України.

Раніше повідомлялося, що Південна Корея не матиме жодних перешкод у допомозі летальним озброєнням Україні, якщо рф буде поставляти КНДР високоточну зброю.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Штраф за неоновлення даних не будуть виписувати лише тим, хто уточнив облікові дані після 18 травня – речник ТЦК

Чоловіки, які ходили уточнювати дані до ТЦК до 18 травня, мали провести таке уточнення і після 18 травня, інакше отримають штраф – речник ТЦК.

Іспит для 105 суддів, які не пройшли кваліфікаційне оцінювання: відомі нові дати тестування

Тестування на знання норм права у рамках кваліфікаційного іспиту розпочнеться з 30 липня.

Кабмін відстрочив взяття на військовий облік студентів, які виїхали за кордон з ТОТ чи території активних бойових дій

Особам, які вибули за кордон з тимчасово окупованої території та територій активних бойових дій, і планують зарахування на навчання, відстрочили постановку на військовий облік, але до інших норм постанови зміни не внесли.

«Голий» оклад суддів Верховного Суду можуть підняти з 157,6 тисяч до 227,1 тисячі грн – Комітет рекомендує уніфікувати прожитковий мінімум для розрахунку окладів

У Комітеті з правової політики пропонують підняти величину для розрахунку окладів суддів з 2102 грн до «звичайного» прожиткового мінімуму в 3028 грн, що дасть змогу їх підвищити.

Законодавством встановлено заборону на зміну місця проживання без дозволу керівника ТЦК, а не заборону на пересування Україною – рішення суду

Чи можна вважати виїзд в іншу місцевість виїздом на інше місце проживання без дозволу начальника ТЦК – чоловік оскаржив штраф ТЦК до суду.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Петро Панталієнко
    Петро Панталієнко
    суддя Верховного Суду України у відставці
  • Юрій Пасічник
    Юрій Пасічник
    заступник голови Кіровоградського окружного адміністративного суду
  • Сергій Никифоров
    Сергій Никифоров
    прес-секретар Президента України