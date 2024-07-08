У Південній Кореї назвали умову для постачання зброї Україні

Південна Корея розпочне постачання зброї Україні через співпрацю рф та КНДР.

Південна Корея ухвалить рішення про підтримку України зброєю на основі того, як діятиме новий військовий пакт між рф та КНДР. Про це заявив президент Південної Кореї Юн Сок Йоль у інтерв'ю Reuters.

На запитання, чи дозволить він постачання зброї Україні, президент зазначив, що Південна Корея стежитиме за «рівнем та змістом військової співпраці між рі та Північною Кореєю».

За його словами, це буде включати такі галузі, як торгівля зброєю, передача військових технологій і допомога стратегічними матеріалами.

Корейський президент заявив, що обговорить з лідерами НАТО явну загрозу, яку Північна Корея становить для Європи, поглиблюючи військові зв'язки з рф, попередивши, що москві доведеться обирати між двома Кореями, в яких лежать її справжні інтереси.

«Військова співпраця між росією та Північною Кореєю є явною загрозою і серйозним викликом миру та безпеки на Корейському півострові та в Європі», - сказав Юн.

Відносини між Південною Кореєю та росією зіпсувалися після того, як москва отримала партії балістичних ракет та артилерії з Пхеньяну для війни проти України.

Раніше повідомлялося, що Південна Корея не матиме жодних перешкод у допомозі летальним озброєнням Україні, якщо рф буде поставляти КНДР високоточну зброю.

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