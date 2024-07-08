На Харківщині авто підірвалося на міні: загинула ціла родина

Внаслідок підриву автомобіля загинули щонайменше п’ятеро людей, серед них — двоє дітей.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Харківській області автомобіль наїхав на міну та підірвався. В авто перебувала родина. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Родина їхала на легковому автомобілі на грунтовій дорозі у лісі в Циркунівській територіальній громаді, поблизу 17-го цвинтаря.

Станом на ранок 8 липня встановлено, що внаслідок підриву автомобіля загинули щонайменше п’ятеро людей.

«Попередньо загинули 53-річний чоловік, 64-річна жінка, жінка 25 років, хлопчик 5 років і 3-місячне немовля», - зазначив Синєгубов.

Фото: Харківська ОВА

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.