У Франції оголосили результати другого туру парламентських виборів

На парламентських виборах у Франції перемогли ліві, ультраправі - треті.

На дострокових парламентських виборах у Франції остаточну перемогу здобула партія «Новий народний фронт», далі йде президентська коаліція Емманюеля Макрона «Разом!», на третьому місці — ультраправе «Національне об'єднання». Офіційні результати публікує Міністерство внутрішніх справ Франції.

Отже «Новий народний фронт» усього отримав 182 парламентські мандати у парламенті. У коаліції «Разом!» — 168 місць і у «Національного об'єднання» — 143.

Загалом у французькому парламенті 577 місць. Відповідно, ті, що залишилися, розподілилися між кандидатами не з коаліцій, серед них також є окремі представники «правих» і «лівих» сил.

Як пише Le Monde, жодна більшість не формує новий уряд. При цьому лідер «Нового народного фронту» Жан-Люк Меланшон закликав президента Емманюеля Макрона довірити посаду прем'єр-міністра представнику його політсили.

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