Во Франции объявили результаты второго тура парламентских выборов

На парламентских выборах во Франции победили левые, ультраправые – третьи.

На досрочных парламентских выборах во Франции окончательную победу одержала партия «Новый народный фронт», далее следует президентская коалиция Эмманюэля Макрона «Вместе!», на третьем месте — ультраправое «Национальное объединение». Официальные результаты публикуется Министерством внутренних дел Франции.

Таким образом, «Новый народный фронт» всего получил 182 парламентских мандата в парламенте. В коалиции «Вместе!» – 168 мест и у «Национального объединения» – 143.

В общей сложности во французском парламенте 577 мест. Соответственно, оставшиеся распределились между кандидатами не из коалиций, среди них также есть отдельные представители «правых» и «левых» сил.

Как пишет Le Monde, ни одно большинство не формирует новое правительство. При этом лидер «Нового народного фронта» Жан-Люк Меланшон призвал президента Эмманюэля Макрона доверить должность премьер-министра представителю его политсилы.

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