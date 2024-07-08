В Харьковской области авто подорвалось на мине: погибла целая семья

В результате подрыва автомобиля погибли по меньшей мере пять человек, среди них двое детей.

В Харьковской области автомобиль наехал на мину и взорвался. В автомобиле находилась семья. Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Семья ехала на легковом автомобиле на грунтовой дороге в лесу в Циркуновской территориальной общине, вблизи 17-го кладбища.

По состоянию на утро 8 июля установлено, что в результате подрыва автомобиля погибли по меньшей мере пять человек.

«Предварительно погибли 53-летний мужчина, 64-летняя женщина, женщина 25 лет, мальчик 5 лет и 3-месячный младенец», - отметил Синегубов.

Фото: Харьковская ОВА

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