Південна Корея може скасувати будь-які обмеження у допомозі Україні: там назвали умову

Південна Корея заявила, що не матиме перешкод у допомозі Україні, якщо рф надасть зброю КНДР.

Південна Корея не матиме жодних перешкод у допомозі летальним озброєнням Україні, якщо рф буде поставляти КНДР високоточну зброю. Про це заявив радник з питань нацбезпеки офісу президента Південної Кореї Чан Хо Чжи, передає Yonhap.

За його словами, рішення Сеула про надання зброї Україні залежить від того, як розвиватиметься військова співпраця рф з Північною Кореєю.

«Я хотів би підкреслити, що все залежить від того, що зробить росія. Чи залишиться для нас лінія, якщо росія передасть високоточну зброю Північній Кореї?» - сказав він.

Радник президента Південної Кореї також зазначив, що якщо росіяни хочуть відновити і просунути корейсько-російські відносини вперед, то «російська сторона повинна добре подумати».

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