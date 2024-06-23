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Южная Корея может отменить какие-либо ограничения в помощи Украине: там назвали условие

15:43, 23 июня 2024
Южная Корея заявила, что не будет препятствовать помощи Украине, если рф предоставит оружие КНДР.
Южная Корея может отменить какие-либо ограничения в помощи Украине: там назвали условие
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Южная Корея не будет иметь никаких препятствий в помощи летальным вооружением Украине, если рф будет поставлять КНДР высокоточное оружие. Об этом заявил советник по нацбезопасности офиса президента Южной Кореи Чан Хо Чжи, передает Yonhap.

По его словам, решение Сеула о предоставлении оружия Украине зависит от того, как будет развиваться военное сотрудничество рф с Северной Кореей.

«Я хотел бы подчеркнуть, что все зависит от того, что сделает россия. Останется ли для нас линия, если россия передаст высокоточное оружие Северной Корее?» – сказал он.

Советник президента Южной Кореи также отметил, что если россияне хотят восстановить и продвинуть корейско-российские отношения вперед, то «российская сторона должна хорошо подумать».

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