Кривой Рог накрыло облако промышленного смога из-за отключения света на заводе

После кризисных технологических действий на заводе ситуация контролируемая, однако дым охватил значительную часть города.

В воскресенье, 23 июня, Кривой Рог накрыло облако промышленного смога. Причиной стало отключение света на городском заводе «Арселор», что привело к выбросу коксового дыма. Об этом сообщает местное издание «Свои».

Задымление сначала зафиксировали на жилом массиве Соцгород, а затем в Долгинцевском районе.

Инцидент произошел на коксохимическом заводе «Арселор». По информации пресс-службы предприятия, отключение света привело к остановке критических мощностей завода, что заставило производственников принять экстренные меры для сохранения оборудования и безопасности работников. Это повлекло значительное задымление, видимое в городе.

«Производственники вынуждены были прибегнуть к ряду кризисных технологических действий для сохранения производственного оборудования, в частности оборудования коксохимического производства и обеспечения безопасности работников. Визуальные эффекты, к сожалению, были видны в городе. Сейчас энергоснабжение восстановлено. Ситуация контролируемая», - отметили в «Арселоре».

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