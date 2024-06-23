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Кривий Ріг накрила хмара промислового смогу через відключення світла на заводі

14:49, 23 червня 2024
Після кризових технологічних дій на заводі ситуація контрольована, проте дим охопив значну частину міста.
Кривий Ріг накрила хмара промислового смогу через відключення світла на заводі
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У неділю, 23 червня, Кривий Ріг накрила хмара промислового смогу. Причиною стало відключення світла на міському заводі «Арселор», що призвело до викиду коксового диму. Про це повідомляє місцеве видання «Свої».

Задимлення спочатку зафіксували на житловому масиві Соцмісто, а потім у Довгинцівському районі.

Інцидент стався на коксохімічному заводі «Арселор». За інформацією пресслужби підприємства, відключення світла призвело до зупинки критичних потужностей заводу, що змусило виробничників вжити екстрених заходів для збереження обладнання та безпеки працівників. Це спричинило значне задимлення, видиме в місті.

«Виробничники вимушені були вдатися до ряду кризових технологічних дій для збереження виробничого обладнання, зокрема обладнання коксохімічного виробництва та забезпечення безпеки працівників.  Візуальні ефекти, на жаль, були видимі в місті. Зараз енергопостачання відновлено. Ситуація контрольована», — зазначили в «Арселорі».

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