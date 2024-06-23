У Хмельницькій області поліція оштрафувала «швидку» через перевищення швидкості

Однак згодом правоохоронці скасували адмінпостанову.

Ілюстративне фото, джерело - informator.ua

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У Хмельницькій області поліцейські оштрафували автомобіль «швидкої» за перевищення швидкості. Однак згодом правоохоронці скасували адмінпостанову. Відповідна інформація шириться мережею, згодом її прокоментували і в поліції.

Так, у мережі розповіли, що швидка допомога везла у лікарню хвору дитину. У цей час поліцейські зупинили авто та виписали штраф.

«У соціальних мережах ми виявили публікації щодо накладення адміністративного стягнення на водія спеціалізованого транспортного засобу Renault, що рухався автодорогою Н-03 Житомир — Чернівці.

Повідомляємо, що адмінпостанова про накладення штрафу щодо обмеження швидкості руху скасована», — зазначили в патрульній поліції Хмельницької області.

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