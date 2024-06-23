В Хмельницкой области полиция оштрафовала «скорую» из-за превышения скорости

Однако впоследствии правоохранители отменили админпостановление.

Иллюстративное фото, источник - informator.ua

В Хмельницкой области полицейские оштрафовали автомобиль скорой за превышение скорости. Однако впоследствии правоохранители отменили админпостановление. Соответствующая информация распространяется по сети, впоследствии ее прокомментировали и в полиции.

Так, в сети рассказали, что скорая помощь везла в больницу больного ребенка. В это время полицейские остановили автомобиль и выписали штраф.

«В социальных сетях мы обнаружили публикации по наложению административного взыскания на водителя специализированного транспортного средства Renault, двигавшегося по автодороге Н-03 Житомир — Черновцы.

Сообщаем, что админпостановление о наложении штрафа по ограничению скорости движения упразднено», — отметили в патрульной полиции Хмельницкой области.

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