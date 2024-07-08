Практика судов
  1. В Украине

Как не пропустить срок предъявления исполнительного документа к исполнению

11:25, 8 июля 2024
В случаях, когда исполнительный документ возвращается взыскателю по причине невозможности полного или частичного его исполнения, срок предъявления этого документа к исполнению после перерыва начинается со дня возвращения.
Как не пропустить срок предъявления исполнительного документа к исполнению
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Ивановский районный суд Одесской области напоминает, как не упустить срок предъявления исполнительного документа к исполнению.

Исполнительные документы могут быть предъявлены к принудительному исполнению в течение трех лет.

Кроме удостоверений комиссий по трудовым спорам и исполнительным документам, по которым взыскателем является государство или государственный орган, которые могут быть предъявлены к принудительному исполнению в течение 3 месяцев.

Исполнительный документ о взыскании периодических платежей по делам о взыскании алиментов, возмещении вреда, причиненного вследствие увечья или иного повреждения здоровья, потери кормильца и т.п. может быть предъявлен к выполнению в течение всего периода, на который присуждены платежи

Что такое сроки предъявления исполнительного документа

Сроки предъявления исполнительного документа – установленный законом срок, в течение которого исполнительный документ может быть предъявлен к исполнению и стать основанием для открытия исполнительного производства и проведения исполнительных действий, направленных на реализацию предписания юрисдикционного акта.

Обычно эти сроки устанавливаются судом или другим уполномоченным органом в пределах установленного законом срока.

В случаях, когда исполнительный документ возвращается взыскателю по причине невозможности полного или частичного его исполнения, срок предъявления этого документа к исполнению после перерыва начинается со дня возвращения. Если исполнительный документ возвращается через законный запрет на влечение имущества или средств должника, а также проведение других исполнительных мероприятий, срок предъявления прекращается с момента окончания действия этого запрета.

Сроки предъявления исполнительного документа к исполнению прерываются в случае:

  • предъявление исполнительного документа к исполнению;
  • предоставление судом, который рассматривал дело как суд первой инстанции, отсрочки или рассрочки исполнения решения.

Как не упустить срок предъявления исполнительного документа к исполнению?

Прежде всего необходимо:

  • следить за датой вступления в законную силу решения суда и сроками его исполнения;
  • в случае возникновения трудностей обращаться за разъяснениями в суд или исполнитель;
  • не игнорировать какие-либо сообщения, поступающие от суда или исполнителя;
  • своевременно реагировать все требования и действия исполнителя;
  • в случае пропуска срока немедленно обращаться в суд с заявлением о его возобновлении.

Заявление подается в суд, выдавший исполнительный документ.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Штраф за необновление данных не будут выписывать только тем, кто уточнил учетные данные после 18 мая – представитель ТЦК

Мужчины, которые ходили уточнять данные в ТЦК до 18 мая, должны были провести такое уточнение и после 18 мая, иначе получат штраф – пресс-секретарь ТЦК.

Экзамен для 105 судей, не прошедших квалификационное оценивание: известны новые даты тестирования

Тестирование на знание норм права в рамках квалификационного экзамена начнется с 30 июля.

Кабмин отсрочил взятие на военный учет студентов, выехавших за границу с ТОТ или территории активных боевых действий

Лицам, выбывшим за границу с временно оккупированной территории и территорий активных боевых действий, и планирующих зачисление на обучение, отсрочили постановку на военный учет, но в другие нормы постановления изменения не внесли.

«Голый» оклад судей Верховного Суда могут поднять со 157,6 тысячи до 227,1 тысячи грн – Комитет рекомендует унифицировать прожиточный минимум для расчета окладов

В Комитете по правовой политике предлагают поднять величину для расчета окладов судей с 2102 грн до «обычного» прожиточного минимума в 3028 грн, что позволит их повысить.

Законодательством установлен запрет на смену места жительства без разрешения руководителя ТЦК, а не запрет на передвижение по Украине – решение суда

Можно ли считать выезд в другую местность выездом на другое место жительства без разрешения начальника ТЦК – мужчина обжаловал штраф ТЦК в суд.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Петро Панталієнко
    Петро Панталієнко
    суддя Верховного Суду України у відставці
  • Юрій Пасічник
    Юрій Пасічник
    заступник голови Кіровоградського окружного адміністративного суду
  • Сергій Никифоров
    Сергій Никифоров
    прес-секретар Президента України