Как не пропустить срок предъявления исполнительного документа к исполнению

В случаях, когда исполнительный документ возвращается взыскателю по причине невозможности полного или частичного его исполнения, срок предъявления этого документа к исполнению после перерыва начинается со дня возвращения.

Ивановский районный суд Одесской области напоминает, как не упустить срок предъявления исполнительного документа к исполнению.

Исполнительные документы могут быть предъявлены к принудительному исполнению в течение трех лет.

Кроме удостоверений комиссий по трудовым спорам и исполнительным документам, по которым взыскателем является государство или государственный орган, которые могут быть предъявлены к принудительному исполнению в течение 3 месяцев.

Исполнительный документ о взыскании периодических платежей по делам о взыскании алиментов, возмещении вреда, причиненного вследствие увечья или иного повреждения здоровья, потери кормильца и т.п. может быть предъявлен к выполнению в течение всего периода, на который присуждены платежи

Что такое сроки предъявления исполнительного документа

Сроки предъявления исполнительного документа – установленный законом срок, в течение которого исполнительный документ может быть предъявлен к исполнению и стать основанием для открытия исполнительного производства и проведения исполнительных действий, направленных на реализацию предписания юрисдикционного акта.

Обычно эти сроки устанавливаются судом или другим уполномоченным органом в пределах установленного законом срока.

В случаях, когда исполнительный документ возвращается взыскателю по причине невозможности полного или частичного его исполнения, срок предъявления этого документа к исполнению после перерыва начинается со дня возвращения. Если исполнительный документ возвращается через законный запрет на влечение имущества или средств должника, а также проведение других исполнительных мероприятий, срок предъявления прекращается с момента окончания действия этого запрета.

Сроки предъявления исполнительного документа к исполнению прерываются в случае:

предъявление исполнительного документа к исполнению;

предоставление судом, который рассматривал дело как суд первой инстанции, отсрочки или рассрочки исполнения решения.

Как не упустить срок предъявления исполнительного документа к исполнению?

Прежде всего необходимо:

следить за датой вступления в законную силу решения суда и сроками его исполнения;

в случае возникновения трудностей обращаться за разъяснениями в суд или исполнитель;

не игнорировать какие-либо сообщения, поступающие от суда или исполнителя;

своевременно реагировать все требования и действия исполнителя;

в случае пропуска срока немедленно обращаться в суд с заявлением о его возобновлении.

Заявление подается в суд, выдавший исполнительный документ.

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