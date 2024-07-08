Спикер Палаты представителей Джонсон встретится с Зеленским

Согласно графику спикера Палаты представителей, встреча между Джонсоном и Зеленским состоится на второй день саммита НАТО.

В среду, 10 июля, спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Встреча состоится на саммите НАТО в Вашингтоне, передает Reuters.

Поддержка Украины, как ожидается, будет в центре внимания на саммите в Вашингтоне на этой неделе. Существуют опасения по поводу будущего американской поддержки Киева в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах 5 ноября.

Джонсон в апреле возглавил двухпартийный пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню на сумму 95 млрд. долларов, против которого выступили союзники бывшего президента Дональда Трампа в Конгрессе.

Ранее Дмитрий Кулеба рассказал, чего Украина ожидает от саммита НАТО в Вашингтоне.

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