Ракетный удар по Киеву: в КГВА сообщили о ситуации в городе

В Соломенском районе Киева зафиксировано падение обломков российских ракет.

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В понедельник, 8 июля, российские оккупанты совершили ракетную атаку на Киев.

Как сообщили в КМВА, в результате ракетного удара по Киеву зафиксировано падение обломков в Соломенском районе столицы.

«Оперативные службы следуют на место. Информация по разрушениям и пострадавшим уточняется», - заявил начальник КГВА Сергей Попко.

Позже в КМВА добавили, что зафиксировано падение обломков еще в Днепровском и Голосеевском районах столицы.

По предварительной информации, есть возгорание.

«Информация по разрушениям и пострадавшим уточняется», - отметили в КГВА.

«Обломки ракет упали в Днепровском, Соломенском районах. Есть вызов служб в Голосеевском районе. Бригады экстренных служб направляются на места», - заявил мэр города Виталий Кличко.

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