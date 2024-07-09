Кабмін звільнив Сергія Орлова з посади заступника міністра юстиції з питань цифрового розвитку

Рішення про звільнення Сергія Орлова з посади заступника міністра юстиції з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації було прийняте 9 липня.

Фото: dev.ua

Кабінет Міністрів України провів у вівторок, 9 липня, засідання, на якому ухвалив кадрові рішення. Про це повідомив представник Уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Зокрема, уряд звільнив Орлова Сергія Геннадійовича з посади заступника Міністра юстиції України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Також Кабмін погодив призначення:

- Вжешневської Оксани Миколаївни першим заступником голови Хмельницької обласної державної адміністрації;

- Власюка Віталія Вікторовича заступником голови Хмельницької обласної державної адміністрації з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

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