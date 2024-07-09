Кабмин уволил Сергея Орлова с должности заместителя министра юстиции по вопросам цифрового развития

Кабинет Министров Украины провел во вторник, 9 июля, заседание, на котором принял кадровые решения. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
В частности, правительство уволило Орлова Сергея Геннадиевича с должности заместителя Министра юстиции Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.
Также Кабмин согласовал назначение:
- Вжешневской Оксаны Николаевны первым заместителем председателя Хмельницкой облгосадминистрации;
- Власюка Виталия Викторовича заместителем председателя Хмельницкой облгосадминистрации по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.