Кабмин уволил Сергея Орлова с должности заместителя министра юстиции по вопросам цифрового развития

Решение об уходе Сергея Орлова с должности заместителя министра юстиции по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации было принято 9 июля.

Фото: dev.ua

Кабинет Министров Украины провел во вторник, 9 июля, заседание, на котором принял кадровые решения. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

В частности, правительство уволило Орлова Сергея Геннадиевича с должности заместителя Министра юстиции Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Также Кабмин согласовал назначение:

- Вжешневской Оксаны Николаевны первым заместителем председателя Хмельницкой облгосадминистрации;

- Власюка Виталия Викторовича заместителем председателя Хмельницкой облгосадминистрации по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

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