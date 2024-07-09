На момент российского ракетного удара в «Охматдете» было 627 детей, – Минздрав

Виктор Ляшко рассказал о дальнейшем лечении детей, которые находились в «Охматдете» на момент обстрела.

Источник фото: Reuters

В момент российского ракетного удара по детской больнице «Охматдет» в здании находились 627 детей. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Сейчас 94 ребенка были перевезены в другие медицинские учреждения Киева. Еще 68 детей остаются на лечении в уцелевших зданиях больницы.

Кроме того, 465 детей, которые нуждались в плановом лечении, обследованы и временно выписаны домой. Медицинский персонал поддерживает связь с их родителями.

По информации Минздрава, в результате ракетного удара восемь маленьких пациентов получили ранения, а двое взрослых погибли.

Как известно, 8 июля во время ракетного удара россии по Киеву пострадала детская больница «Охматдет».

Напомним, в Киеве городские власти объявили 9 июля днем траура.

Послы отреагировали на удар по «Охматдету» – «Это чистый террор».

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