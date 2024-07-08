Посли відреагували на удар по «Охматдиту» – «Це чистий терор»

Після російської ракетної атаки дипломати виступили з різкими заявами.

Джерело фото: МВС

8 липня під час ракетного удару росії по Києву постраждала дитяча лікарня «Охматдит». За даними МВС, внаслідок російської ракетної атаки в Україні сьогодні є загинулі та багато поранених.

Білий дім заявив, що ракетний удар по «Охматдиту» має розслідуватися у категорії воєнних злочинів, а Україна ініціювала скликання надзвичайного засідання Ради безпеки ООН через російський обстріл цивільній інфраструктурі, включно з дитячою лікарнею «Охматдит», 8 липня. Про це заявив Президент Володимир Зеленський на брифінгу у Варшаві.

Після російської ракетної атаки дипломати виступили з різкими заявами. Зокрема, посол Німеччини Мартін Єгер заявив:

«Сьогодні вранці росія завдала масованого ракетного удару по Україні, зокрема і по Києву. Руйнувань зазнала дитяча лікарня "Охматдит". Багато жертв у Києві, є загиблі, поранені. Це війна проти цивільного населення. Так виглядає готовність росії до переговорів і її бажання миру».

Удар росіян також прокоментував посол Австрії Арад Бенкьо.

«Австрія багато років підтримувала цей центр і багато його відділень. Це заклад, що піклується про немовлят і дітей. Ця російська атака – це чистий терор», — написав він.

Нагадаємо, у Києві міська влада оголосила 9 липня днем жалоби.

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