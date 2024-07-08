Послы отреагировали на удар по «Охматдету» – «Это чистый террор»

После российской ракетной атаки дипломаты выступили с резкими заявлениями.

Источник фото: МВС

8 июля во время ракетного удара россии по Киеву пострадала детская больница «Охматдет». По данным МВД, в результате российской ракетной атаки в Украине сегодня есть погибшие и много раненых.

Белый дом заявил, что ракетный удар по «Охматдету» должен расследоваться в категории военных преступлений, а Украина инициировала созыв чрезвычайного заседания Совбеза ООН из-за российских обстрелов гражданской инфраструктуры, включая детскую больницу «Охматдет», 8 июля. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский на брифинге в Варшаве.

После российской ракетной атаки дипломаты выступили с резкими заявлениями. В частности, посол Германии Мартин Егерь заявил:

«Сегодня утром россия нанесла массированный ракетный удар по Украине, в том числе и по Киеву. Разрушения потерпела детская больница "Охматдет". Много жертв в Киеве, есть погибшие, раненые. Это война против гражданского населения. Так выглядит готовность россии к переговорам и ее желанию мира».

Удар россиян также прокомментировал посол Австрии Арад Бенке.

«Австрия много лет поддерживала этот центр и многие его отделения. Это заведение, заботящееся о младенцах и детях. Эта российская атака – это чистый террор», – написал он.

Напомним, в Киеве городские власти объявили 9 июля днем ​​траура.

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