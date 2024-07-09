На момент російського ракетного удару в «Охматдиті» було 627 дітей, – МОЗ

Віктор Ляшко розповів про подальше лікування дітей, які перебували в «Охматдиті» на момент обстрілу.

Джерело фото: Reuters

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У момент російського ракетного удару по дитячій лікарні «Охматдит» в будівлі перебували 627 дітей. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Наразі, 94 дитини були перевезені до інших медичних закладів Києва. Ще 68 дітей залишаються на лікуванні у вцілілих будівлях лікарні.

Крім того, 465 дітей, які потребували планового лікування, обстежені та тимчасово виписані додому. Медичний персонал підтримує зв’язок із їхніми батьками.

За інформацією МОЗ, внаслідок ракетного удару вісім маленьких пацієнтів отримали поранення, а двоє дорослих загинули.

Як відомо, 8 липня під час ракетного удару росії по Києву постраждала дитяча лікарня «Охматдит».

Нагадаємо, у Києві міська влада оголосила 9 липня днем жалоби.

Посли відреагували на удар по «Охматдиту» – «Це чистий терор».

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