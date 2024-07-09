Чи готові українці до податків за стандартами ЄС: опитування

Більшість українців підтримують адаптацію податкової політики до ЄС.

Джерело фото: Delo.ua

Більшість українців (52%) підтримують ідею адаптації української податкової політики до стандартів Європейського Союзу. Про це відомо з даних опитування Центру Разумкова з 21 червня по 2 липня цього року серед 2026 громадян.

Зокрема, 35% опитаних вважають, що це перетворення має статися після отримання Україною повноправного членства в ЄС, тоді як 17% висловили думку, що це необхідно зробити ще до приєднання країни до Європейського Союзу.

Проте понад чверть опитаних (29%) відмовляються від ідеї адаптації української податкової системи до європейських стандартів. Решта опитаних утримуються від конкретних відповідей.

Методика проведення опитування передбачала взяття інтерв'ю face-to-face лише на контрольованих урядом територіях України, де відсутні бойові дії. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

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