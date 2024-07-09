У Києві під час російського ракетного обстрілу загинув підполковник Служби судової охорони

Олег Уфімцев потрапив в один з епіцентрів ракетних ударів ворога.

Фото: sso.court.gov.ua

У понеділок, 8 липня, у Києві під час російського ракетного обстрілу загинув бердянець Уфімцев Олег Миколайович — підполковник Служби судової охорони. Про це повідомили на офіційному сайт ССО.

Проходив службу на посаді командира підрозділу охорони територіального управління Служби судової охорони у Запорізькій області. До Служби працював в органах внутрішніх справ України.

«Під час ворожої атаки Олег перебував у столиці, де потрапив в один з епіцентрів ракетних ударів ворога. Лікарі боролися за життя нашого земляка та, на жаль, не змогли його врятувати.

У нього залишилась дружина та неповнолітня дитина. Висловлюємо щирі співчуття близьким», - додали у ССО.

Редакція «Судово-юридичної газети» висловлює щирі співчуття родині та близьким Олега Миколайовича.