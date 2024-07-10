10 липня завершується реєстрація на вступні випробування на бюджет та контракт для бакалаврів

Заяви на вступні випробування дають можливість узяти участь у співбесідах та творчих конкурсах.

Фото: lpnu.ua

Міністерство освіти і науки України повідомило, що 10 липня о 18:00 закінчується реєстрація на вступні випробування на бюджет та контракт. До 25 липня можна буде зареєструватися лише на контракт. Про це поінформували у пресслужбі МОН.

Там зазначають, що заяви на вступні випробування дають можливість узяти участь у співбесідах та творчих конкурсах. Така реєстрація проводиться через електронний кабінет вступника — у модулі «Реєстрація на вступне випробування (співбесіда, творчий конкурс, фахове випробування)».

«Заяви на вступні випробування НЕ є заявами на вступ. Тому якщо ви вступаєте через співбесіду або творчий конкурс, спочатку зареєструйтеся на вступні випробування, успішно складіть їх, а з 19 липня подайте заяви на вступ», - наголосили у МОН.

Там також додали, що для тих, хто вступає тільки за результатами НМТ/ЗНО, — реєстрація на вступні випробування не потрібна. Треба лише подати заяви на вступ з 19 до 31 липня.

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