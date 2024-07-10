10 июля завершается регистрация на вступительные испытания на бюджет и контракт для бакалавров

Заявления на вступительные испытания позволяют принять участие в собеседованиях и творческих конкурсах.

lpnu.ua

Министерство образования и науки Украины сообщило, что 10 июля в 18.00 заканчивается регистрация на вступительные испытания на бюджет и контракт. До 25 июля можно будет зарегистрироваться только по контракту. Об этом сообщили в пресс-службе МОН.

Там отмечают, что заявления на вступительные испытания позволяют принять участие в собеседованиях и творческих конкурсах. Такая регистрация проводится через электронный кабинет поступающего – в модуле «Регистрация на вступительное испытание (собеседование, творческий конкурс, профессиональное испытание)».

«Заявления на вступительные испытания не являются заявлениями на поступление. Поэтому если вы вступаете через собеседование или творческий конкурс, сначала зарегистрируйтесь на вступительные испытания, успешно сложите их, а с 19 июля подайте заявления на поступление», - подчеркнули в МОН.

Там также добавили, что для тех, кто поступает только по результатам НМТ/ВНО — регистрация на вступительные испытания не нужна. Нужно только подать заявления на вступление с 19 по 31 июля.

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