СБУ разоблачила пастора-агента фсб, который завербовал своих сыновей, чтобы шпионить за подразделениями ВСУ

Сыновьям пастора грозит от 8 до 12 лет тюрьмы.

Военная контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила действующую в Донецкой и Тернопольской областях агентурную группу фсб. Резидентом (руководителем) вражеской ячейки был пастор одной из протестантских церквей. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как отмечают в спецслужбе, летом 2023 года он уехал из Украины в ЕС как многодетный отец, а оттуда прибыл в россию, где начал работать на фсб. Он привлек к работе в россии двух своих взрослых сыновей.

Один из них – военнослужащий одной из боевых бригад, которого СБУ задержала в апреле 2024 года. Он пытался передать российской спецслужбе локации огневых позиций и укрепрайонов Сил обороны.

Второй сын был задержан на днях в Тернопольской области, где он разведывал боевые позиции ПВО и места базирования тренировочных центров ВСУ.

«Служба безопасности разоблачила его раньше времени, когда он готовил «отчет» для фсб.

Установлено, что отец корректировщиков находился на прямой связи с Сергеем Карнауховым – российским пропагандистом и кадровым сотрудником фсб «под прикрытием», - сообщили в СБУ.

На основании собранных улик следователи СБУ безопасности заочно сообщили пастору-резиденту российской спецслужбы о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

В СБУ отметили, что поскольку предатель скрывается на территории россии, продолжаются комплексные меры для привлечения его к ответственности.

Преступные действия его сыновей квалифицированы по ч. 2 и ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенном в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины.

Оба злоумышленника находятся под стражей. Им грозит от 8 до 12 лет тюрьмы.

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