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СБУ викрила пастора-агента фсб, який завербував своїх синів, щоб шпигувати за підрозділами ЗСУ

10:35, 10 липня 2024
Синам пастора загрожує від 8 до 12 років тюрми.
СБУ викрила пастора-агента фсб, який завербував своїх синів, щоб шпигувати за підрозділами ЗСУ
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Військова контррозвідка Служби безпеки України викрила агентурну групу фсб, яка діяла в Донецькій та Тернопільській областях. Резидентом (керівником) ворожого осередку був пастор однієї з протестантських церков. Про це поінформували у пресслужбі СБУ.

Як зазначають у спецслужбі, влітку 2023 року він виїхав з України до ЄС як багатодітний батько, а звідти прибув у росію, де почав працювати на фсб. Він залучив до роботи на рф двох своїх дорослих синів.

Один із них - військовослужбовець однієї із бойових бригад, якого СБУ затримала у квітні 2024 року. Він намагався передати російській спецслужбі локації вогневих позицій та укріпрайонів Сил оборони.

Другий син був затриманий днями на Тернопільщині, де він розвідував бойові позиці ППО та місця базування тренувальних центрів ЗСУ.

«Служба безпеки викрила його завчасно, коли він готував «звіт» для фсб.

Встановлено, що батько коригувальників був на прямому зв’язку із Сергієм Карнауховим – російським пропагандистом і кадровим співробітником фсб «під прикриттям», - повідомили у СБУ.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ  безпеки заочно повідомили пастору-резиденту російської спецслужби про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

У СБУ зазначили, що оскільки зрадник переховується на території рф, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності.

Злочинні дії його синів кваліфіковано за ч. 2 та ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Обидва зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує від 8 до 12 років тюрми.

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