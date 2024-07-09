Мобілізація осіб, яким ще не виповнилося 25 років, є порушенням законодавства, — омбудсмен Дмитро Лубінець

Однак, за його словами, в Україні все ж фіксують такі випадки, і вони непоодинокі.

Фото: rbc.ua

Мобілізація осіб, яким ще не виповнилося 25 років, є порушенням законодавства. На цьому наголосив уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець.

Однак в Україні все ж фіксують такі випадки, і вони непоодинокі.

За словами омбудсмена, траплялися інциденти, коли таких громадян змушували підписувати документи, нібито ті хочуть долучитися до лав ЗСУ «добровільно».

«Є непоодинокі випадки мобілізації осіб, які не досягли 25-річного віку. У мене багато таких звернень, — розповів Лубінець. — Я трактую це як порушення їхніх прав. Згідно із законом про мобілізацію, чітко вказано, що під мобілізацію потрапляють громадяни, які досягли віку 25 років».

Як раніше повідомлялося, чоловіків до 25 років, раніше визнаних обмежено придатними, можуть мобілізувати – чому виникла така ситуація.

Також ми писали, що адміністративний суд розглянув справу щодо мобілізації чоловіка, який не досяг мобілізаційного віку, і вирішив її на користь позиції ТЦК.

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