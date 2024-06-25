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Народні депутати пропонують прибрати ризики мобілізації чоловіків до 25 років

11:56, 25 червня 2024
Група народних депутатів пропонує законодавчо вирішити проблему, через яку чоловіки, яким не виповнилося 25 років, які не проходили військову службу чи військову кафедру, але були свого часу визнані обмежено придатними, можуть бути мобілізовані.
Народні депутати пропонують прибрати ризики мобілізації чоловіків до 25 років
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Чоловіки, яким не виповнилося 25 років, які не проходили військову службу чи військову кафедру, але були свого часу визнані обмежено придатними, можуть бути мобілізовані. Про відповідну колізію у законодавстві раніше писала «Судово-юридична газета».

Група народних депутатів, серед яких Олексій Гончаренко, Арсеній Пушкаренко, Анатолій Бурміч, Іванна Климпуш-Цинзадзе, Юлія Тимошенко, Соломія Бобровська, Максим Бужанський, Павло Фролов та інші 24 червня зареєстрували законопроект 11379, яким пропонується вирішити цю колізію.

Так, станом на сьогодні, після прийняття низки законів, виявилося, що не існує порядку переведення з обліку військовозобов'язаних на облік призовників чоловіків до 25 років, які раніше були визнані обмежено придатними, і надалі після проходження повторного медогляду будуть визнані придатними. У зв’язку з тим, що деякі норми законів були змінені, загальна норма про вік вже не діє у зв’язку з чим виникають питання у чоловіків до 25 років щодо їх можливої мобілізації.

Відповідно до нині чинної редакції Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» призову на військову службу під час мобілізації до досягнення 25- річного віку не підлягають військовозобов’язані, які пройшли базову загальновійськову підготовку відповідно до статті 10-1 Закону «Про військовий обов’язок і військову службу» чи базову військову службу. Однак що робити із тими, хто цю підготовку чи службу не проходив – не визначено.

Зокрема, на практиці, при оновленні даних у ТЦК деяких студентів, які закінчують бакалаврат і зареєстровані на іспити у магістратуру, маючи тимчасове посвідчення військовозобов'язаного, видане як обмежено придатному, направляють на ВЛК.

Отже, в проекті закону пропонується внести зміни до Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», зокрема до частини п’ятої статті 23, де передбачити відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язаних до 25-річного віку, які були визнані обмежено придатними за станом здоров'я для служби у військовий час до червня 2024 року, в разі визнання їх придатними до військової служби.

Як вказують автори проекту, його прийняття законопроекту сприятиме наданню відстрочки від призову на військову служби під час мобілізації військовозобов’язаних до 25-річного віку, які були визнані обмежено придатними за станом здоров'я у воєнний час, в разі визнання їх придатними до військової служби.

Автор: Наталя Мамченко 

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Народні депутати пропонують прибрати ризики мобілізації чоловіків до 25 років

Група народних депутатів пропонує законодавчо вирішити проблему, через яку чоловіки, яким не виповнилося 25 років, які не проходили військову службу чи військову кафедру, але були свого часу визнані обмежено придатними, можуть бути мобілізовані.

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