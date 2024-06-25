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Народные депутаты предлагают убрать риски мобилизации мужчин до 25 лет

11:56, 25 июня 2024
Группа народных депутатов предлагает законодательно решить проблему, по которой мужчины, которым не исполнилось 25 лет, которые не проходили военную службу или военную кафедру, но были в свое время признаны ограниченно годными, могут быть мобилизованы.
Народные депутаты предлагают убрать риски мобилизации мужчин до 25 лет
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Мужчины, которым не исполнилось 25 лет, не проходившие военную службу или военную кафедру, но которые были в свое время признаны ограниченно годными, могут быть мобилизованы. О соответствующей коллизии в законодательстве ранее писала «Судебно-юридическая газета».

Группа народных депутатов, среди которых Алексей Гончаренко, Арсений Пушкаренко, Анатолий Бурмич, Иванна Климпуш-Цинзадзе, Юлия Тимошенко, Соломия Бобровская, Максим Бужанский, Павел Фролов и другие 24 июня зарегистрировали законопроект 11379, которым предлагается решить эту коллизию.

Так, по состоянию на сегодняшний день, после принятия ряда законов, оказалось, что не существует порядка перевода с учета военнообязанных на учет призывников мужчин до 25 лет, ранее признанных ограниченно годными, и которые в дальнейшем после прохождения повторного медосмотра будут признаны годными. В связи с тем, что некоторые нормы законов были изменены, общая норма о возрасте уже не действует, в связи с чем возникают вопросы у мужчин до 25 лет относительно их возможной мобилизации.

В соответствии с ныне действующей редакцией Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации» призыву на военную службу во время мобилизации до достижения 25-летнего возраста не подлежат военнообязанные, прошедшие базовую общевойсковую подготовку в соответствии со статьей 10-1 Закона «О воинской обязанности» и военную службу» или базовую военную службу. Однако, что делать с теми, кто эту подготовку или службу не проходил – не определено.

В частности, на практике при обновлении данных в ТЦК некоторых студентов, которые заканчивают бакалавриат и зарегистрированы на экзамены в магистратуру, имея временное удостоверение военнообязанного, выданное как ограниченно пригодному, направляют на ВЛК.

Итак, в проекте закона предлагается внести изменения в Закон Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации», в частности, в часть пятой статьи 23, где предусмотреть отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации военнообязанных до 25-летнего возраста, которые были признаны ограниченно годными по состоянию здоровья для службы в военное время до июня 2024, в случае признания их годными к военной службе.

Как указывают авторы проекта, его принятие законопроекта будет способствовать предоставлению отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации военнообязанных до 25-летнего возраста, признанных ограниченно годными по состоянию здоровья в военное время, в случае признания их годными к военной службе.

Автор: Наталья Мамченко 

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Народные депутаты предлагают убрать риски мобилизации мужчин до 25 лет

Группа народных депутатов предлагает законодательно решить проблему, по которой мужчины, которым не исполнилось 25 лет, которые не проходили военную службу или военную кафедру, но были в свое время признаны ограниченно годными, могут быть мобилизованы.

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