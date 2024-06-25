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Один из немецких банков будет полагаться на искусственный интеллект при отборе акций

14:32, 25 июня 2024
Однако окончательное решение о том, следует ли включать ценную бумагу в портфель фонда, должен принимать человек.
Один из немецких банков будет полагаться на искусственный интеллект при отборе акций
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Немецкий Baader Bank разработал стратегию, предлагающую использовать искусственный интеллект при отборе акций. Об этом сообщает Financail Times.

Указано, что данный биржевой инвестиционный фонд указанного банка будет запущен до конца месяца, и будет торговаться он на бирже Xetra во Франкфурте.

Фонд станет первым в Европе, который будет полагаться на искусственный интеллект при выборе акций.

Отмечается, что фонд будет использовать «целостную модель отбора акций на основе искусственного интеллекта» для получения прибыли, превышающей индекс акций еврозоны, разработанный MSCI (фондовый индекс, отражающий ситуацию на мировом фондовом рынке – ред.).

Модель была разработана компанией, специализирующейся на инвестициях с искусственным интеллектом Ultramarin, для прогнозирования избыточной ежемесячной доходности для каждой акции в инвестиционной среде акций еврозоны.

Однако окончательное решение о том, следует ли включать ценную бумагу в портфель фонда, должен принимать человек.

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