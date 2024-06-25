Один із німецьких банків покладатиметься на штучний інтелект при відборі акцій

Однак остаточне рішення про те, чи варто включати цінний папір до портфеля фонду, має приймати людина.

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Німецький Baader Bank розробив стратегію, яка пропонує використовувати штучний інтелект при відборі акцій. Про це повідомляє Financail Times.

Вказано, що даний біржовий інвестиційний фонд вказаного банку запустять до кінця місяця, і торгуватиметься він на біржі Xetra у Франкфурті.

Фонд стане першим в Європі, який покладатиметься на штучний інтелект при виборі акцій.

Зазначається, що фонд використовуватиме «цілісну модель відбору акцій на основі штучного інтелекту» для отримання прибутку, що перевищує індекс акцій єврозони, розроблений MSCI (фондовий індекс, який відображає ситуацію на світовому фондовому ринку, – ред.).

Модель була розроблена компанією, котра спеціалізується на інвестиціях зі штучним інтелектом Ultramarin, для прогнозування щомісячної надлишкової прибутковості для кожної акції в інвестиційному середовищі акцій єврозони.

Однак остаточне рішення про те, чи варто включати цінний папір до портфеля фонду, має приймати людина.

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