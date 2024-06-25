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ВРП продовжила строк тимчасового відсторонення судді з Дніпропетровщини від здійснення правосуддя

12:08, 25 червня 2024
Строк тимчасового відсторонення судді Верхньодніпровського райсуду Дніпропетровської області від здійснення правосуддя продовжили.
ВРП продовжила строк тимчасового відсторонення судді з Дніпропетровщини від здійснення правосуддя
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У вівторок, 25 червня, Вища рада правосуддя задовольнила клопотання заступника Генерального прокурора – керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та продовжила до 25 серпня 2024 року строк тимчасового відсторонення судді Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності. Про це повідомив офіційний сайт ВРП.

Суддя підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 368 Кримінального кодексу України, а саме одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди для себе та для третьої особи, за вчинення такою службовою особою в інтересах особи, яка надає неправомірну вигоду та в інтересах третьої особи дій з використанням наданої їй влади.

3 червня 2024 року Вища рада правосуддя відсторонила суддю від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності – до 29 червня 2024 року.

Наразі досудове розслідування триває.

У клопотанні вказано, що сторона обвинувачення не мала можливості забезпечити досягнення цілей, заради яких було застосовано тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя, протягом дії попереднього рішення Вищої ради правосуддя від 3 червня 2024 року.

Таким чином обставини, які стали підставою для тимчасового відсторонення судді Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області від здійснення правосуддя, продовжують існувати.

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