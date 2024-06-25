Практика судів
  1. В Україні

Обрано голову Житомирського апеляційного суду

13:02, 25 червня 2024
Головою суду обрано суддю Світлану Кіянову.
Обрано голову Житомирського апеляційного суду
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

24 червня відповідно до вимог статті 20 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» в Житомирському апеляційному суді відбулися загальні збори суддів для вирішення питання про обрання на адміністративну посаду голови суду. Про це повідомив офіційний сайт суду.

Згідно з вимогами чинного законодавства, шляхом таємного голосування, на посаду голови Житомирського апеляційного суду обрано суддю судової палати з розгляду кримінальних справ Кіянову Світлану Валентинівну.

Раніше ми писали, що обрано голову Заводського районного суду Дніпродзержинська. 

Також обрали голову та заступника голови Рівненського окружного адміністративного суду.

Крім цього, обрано голову Перемишлянського районного суду Львівської області.

Ще обрано голову Шацького районного суду Волинської області.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
БЕБ включать до переліку спеціальних користувачів радіочастотного спектру для належного рівня конспірації

Уряд пропонує внести Бюро економічної безпеки України до переліку спеціальних користувачів радіочастотного спектру.

Базова загальновійськова підготовка почнеться з 1 вересня 2025 року, а відмова здобувача освіти від неї буде підставою для відрахування

Закон передбачає, що базова загальновійськова підготовка вводиться не раніше 1 вересня 2025 року.

Аспірантам, які вступили у 2022 році, доведеться скласти спеціальні державні іспити – МОН

Спеціальні державні іспити чекають аспірантів, які вступили у 2022 році, щоб перевірити, що вони справді продовжують своє навчання в аспірантурі.

Верховна Рада виправила після прийняття закон про зміни до ЦПК, ГПК та КАСУ і вирішила, що все ж свідки, спеціалісти та експерти не можуть брати участь в адмінпроцесі з власних гаджетів

Крім того, Верховна Рада змінами вже після прийняття закону уточнила, що ризики технічної неможливості участі у відеоконференції поза межами приміщення суду, переривання зв’язку несе учасник справи, його представник, крім випадку коли суд втратив технічну можливість забезпечити проведення відеоконференції.

Народні депутати пропонують прибрати ризики мобілізації чоловіків до 25 років

Група народних депутатів пропонує законодавчо вирішити проблему, через яку чоловіки, яким не виповнилося 25 років, які не проходили військову службу чи військову кафедру, але були свого часу визнані обмежено придатними, можуть бути мобілізовані.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео