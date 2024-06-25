Обрано голову Житомирського апеляційного суду

Головою суду обрано суддю Світлану Кіянову.

24 червня відповідно до вимог статті 20 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» в Житомирському апеляційному суді відбулися загальні збори суддів для вирішення питання про обрання на адміністративну посаду голови суду. Про це повідомив офіційний сайт суду.

Згідно з вимогами чинного законодавства, шляхом таємного голосування, на посаду голови Житомирського апеляційного суду обрано суддю судової палати з розгляду кримінальних справ Кіянову Світлану Валентинівну.

Раніше ми писали, що обрано голову Заводського районного суду Дніпродзержинська.

Також обрали голову та заступника голови Рівненського окружного адміністративного суду.

Крім цього, обрано голову Перемишлянського районного суду Львівської області.

Ще обрано голову Шацького районного суду Волинської області.

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