Избран председатель Житомирского апелляционного суда

Председателем суда избран судья Светлана Киянова.

24 июня в соответствии с требованиями статьи 20 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» в Житомирском апелляционном суде состоялось общее собрание судей для решения вопроса об избрании на административную должность председателя суда. Об этом сообщил официальный сайт суда.

Согласно требованиям действующего законодательства, путем тайного голосования, на должность председателя Житомирского апелляционного суда избрана судья судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киянова Светлана Валентиновна.

Ранее мы писали, что избран председатель Заводского районного суда Днепродзержинска.

Также избрали председателя и заместителя председателя Ровенского окружного административного суда.

Кроме того, избран председатель Перемышлянского районного суда Львовской области.

Еще избран председатель Шацкого районного суда Волынской области.

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