Практика судов
  1. В Украине

Среди 2,3 млн обновивших свои данные украинцев 1,1 млн пригодных, - Минобороны

11:40, 25 июня 2024
То есть миллион и сто тысяч могут быть мобилизованными и, соответственно, стать в ряды Сил обороны, - Дмитрий Лазуткин.
Среди 2,3 млн обновивших свои данные украинцев 1,1 млн пригодных, - Минобороны
Фото: ООТЦК та СП/Facebook
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

С 18 мая свои данные обновили 2,3 млн военнообязанных, призывников и резервистов, из которых 1,1 млн - пригодны к службе. Об этом рассказал спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин в эфире Армия TV.

В целом же, как рассказал Лазуткин, приложение Резерв+ пользуется популярностью среди военнообязанных, призывников и резервистов.

"Уже около 2,3 млн украинцев обновили свои военно-учетные данные. Понятно, что не в ближайшие дни они смогут помочь тем военнослужащим, которые защищают нашу страну, но в перспективе это очень важно, потому что речь идет об улучшении военного учета. Страна должна знать, на кого рассчитывать", – объяснил он.

Он отметил, что среди тех людей, которые обновили свои данные, 1,1 млн. военнообязанных пригодны к призыву.

"Это важная информация, потому что много забронированных, много тех, кто имеет право на отсрочку. То есть миллион и сто тысяч могут быть мобилизованными и, соответственно, стать в ряды Сил обороны", - сказал Лазуткин.

Напомним, «Судебно-юридическая газета» писала, что Правительство утвердило новый порядок бронирования.

Также мы сообщали, можно ли доказать, что обновили данные в Резерв+.

Напомним, женщины определенных специальностей должны встать на военный учет и получить военно-учетный документ.

Кабмин утвердил новую форму военного билета, который сможет формироваться в электронном виде.

В парламенте зарегистрировали законопроект о продлении срока обновления военно-учетных данных.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

 

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Народные депутаты предлагают убрать риски мобилизации мужчин до 25 лет

Группа народных депутатов предлагает законодательно решить проблему, по которой мужчины, которым не исполнилось 25 лет, которые не проходили военную службу или военную кафедру, но были в свое время признаны ограниченно годными, могут быть мобилизованы.

Водитель управлял автомобилем под алкоголем, но сообщил, что управлял Mitsubishi не он, а автопилот: что решил суд

Полиция и суд хоть и послушали о технических характеристиках современных автомобилей, но не поверили водителю.

Осужденных, которые не отбыли наказание в результате вооруженной агрессии и временной оккупации, освободят от дальнейшего отбывания наказания – Комитет рекомендовал законопроект

Также предлагается исключить из УПК статью 615-1 «Восстановление утраченных материалов уголовного производства в условиях военного положения» и дополнить УПК новым разделом об особенностях досудебного расследования и судебного производства, осуществление которых невозможно в результате вооруженной агрессии и временной оккупации.

Правительство опубликовало Порядок проведения базовой общевойсковой подготовки граждан Украины, получающих высшее образование, и полицейских

Соискатели высшего образования женского пола могут быть привлечены к такой подготовке, если они изъявили такое желание, не позднее чем за 6 месяцев до начала практической подготовки базовой подготовки.

В УПК внесут изменения относительно сроков досудебного расследования

Из УПК исключат норму о том, что следственный судья отказывает в удовлетворении ходатайства о продлении срока досудебного расследования до уведомления о подозрении в случае его противоправности и необоснованности.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео