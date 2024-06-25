Среди 2,3 млн обновивших свои данные украинцев 1,1 млн пригодных, - Минобороны

То есть миллион и сто тысяч могут быть мобилизованными и, соответственно, стать в ряды Сил обороны, - Дмитрий Лазуткин.

Фото: ООТЦК та СП/Facebook

С 18 мая свои данные обновили 2,3 млн военнообязанных, призывников и резервистов, из которых 1,1 млн - пригодны к службе. Об этом рассказал спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин в эфире Армия TV.

В целом же, как рассказал Лазуткин, приложение Резерв+ пользуется популярностью среди военнообязанных, призывников и резервистов.

"Уже около 2,3 млн украинцев обновили свои военно-учетные данные. Понятно, что не в ближайшие дни они смогут помочь тем военнослужащим, которые защищают нашу страну, но в перспективе это очень важно, потому что речь идет об улучшении военного учета. Страна должна знать, на кого рассчитывать", – объяснил он.

Он отметил, что среди тех людей, которые обновили свои данные, 1,1 млн. военнообязанных пригодны к призыву.

"Это важная информация, потому что много забронированных, много тех, кто имеет право на отсрочку. То есть миллион и сто тысяч могут быть мобилизованными и, соответственно, стать в ряды Сил обороны", - сказал Лазуткин.

Напомним, «Судебно-юридическая газета» писала, что Правительство утвердило новый порядок бронирования.

Также мы сообщали, можно ли доказать, что обновили данные в Резерв+.

Напомним, женщины определенных специальностей должны встать на военный учет и получить военно-учетный документ.

Кабмин утвердил новую форму военного билета, который сможет формироваться в электронном виде.

В парламенте зарегистрировали законопроект о продлении срока обновления военно-учетных данных.

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