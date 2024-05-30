Военнообязанных женщин будут штрафовать, если они не обновят свои данные в течение двух месяцев

Женщины определенных специальностей, преимущественно медики, в возрасте от 18 до 60 лет должны стать на военный учет и получить военно-учетный документ.

Иллюстративное фото, источник: dailylviv.com

Военнообязанных женщин также будут штрафовать, если они не обновят свои данные в течение двух месяцев после вступления в силу закона о мобилизации с 18 мая. Об этом рассказал руководитель Кременчугского районного ТЦК и СП Мирослав Волков в интервью «Кременчугский ТелеграфЪ»».

Размер штрафа во время действия военного положения составляет от 17 до 25,5 тысячи гривен.

«Да, их также могут штрафовать за нарушение правил военного учета, если они своевременно не обновят свои учетные данные. Женщины определенных специальностей, а это преимущественно медики в возрасте от 18 до 60 лет должны стать на военный учет и получить военно-учетный документ», - отметил Мирослав Волков.

Руководитель РТЦК отметил, что мобилизация женщин производится только по их личному согласию, в соответствии с постановлением Кабмина №560.

«В период обязательного уточнения учетных данных, который длится до 16 июля, на медицинское освидетельствование вообще не направляются те военнообязанные, которые имеют право на отсрочку от призыва, старше 55 лет, забронированные и женщины, имеющие действительный военно-учетный документ», - подчеркнул он.

Военнообязанные женщины, у которых нет действительного военно-учетного документа, или впервые его получают, должны пройти ВВК.

Ранее сообщалось, что Кабмин исключил норму, согласно которой женщины-медики, не стоящие на учете в ТЦК, могли трудоустраиваться как невоеннообязанные.

Кроме того, мы писали, что суд вынес первый приговор женщине-медсестре за уклонение от военного учета после предупреждения ТЦК.

Добавим, кто должен стать на учет по новому закону.

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