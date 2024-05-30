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Где именно будут служить мобилизованные заключенные и будут ли в руках оружие: разъяснили в Минюсте

11:08, 30 мая 2024
Министерство обороны будет определять нюансы службы мобилизованных осужденных.
Где именно будут служить мобилизованные заключенные и будут ли в руках оружие: разъяснили в Минюсте
Фото: slidstvo.info
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Министерство обороны будет определять нюансы службы мобилизованных осужденных - где те будут служить и будут ли в руках оружие. Об этом сообщила заместитель министра юстиции Елена Высоцкая в интервью hromadske.

«Это не наша компетенция. По-моему, целесообразно было бы их совмещать с уже имеющими боевой опыт. С одной стороны, мы приняли вызов не повторить ошибки и недемократические подходы России. С другой стороны, мы не должны дать осужденным возможность, скажем так, отслужиться в тыловых подразделениях, заменив свое наказание фактически свободой», - отметила Высоцкая.

По ее словам, за этой системой стоит большое количество потерпевших и их семей, желающих справедливости. Поэтому это должно быть компромиссное решение.

Елена Высоцкая рассказала, как был принят соответствующий закон.

«Мы прошли все стадии: от полного неприятия этой идеи в 2022 году до ее успешной реализации сейчас. Было тяжело. Первоначально любая идея сравнивалась с русскими практиками, с «вагнером» и Пригожиным. Нам наотрез отказывали. А к нам 2 года обращались осужденные, писали заявления. Мы не могли никак помочь осужденным, желающим присоединиться к Силам обороны. У нас не было соответствующей процедуры. Нас забросали тысячами заявлений с первого дня вторжения. Посмотрите на картины, которые рисуют осужденные. Они очень патриотически настроены на самом деле», - подчеркнула замминистра.

По ее мнению, реализация идеи оказалась успешной.

Сейчас ей командиры присылают видео, как у них бывшие заключенные проходят разрешения. новоприбывших оценивают как высокомотивированные. Они проходят обучение и тренируются вместе с другими военными.

По ее словам, первые мобилизованные заключенные взяли в плен оккупанта.

«Кто из тех, у кого еще два года назад были оговорки – мол, это уклонение от ответственности, – может сейчас это повторить? Какая еще структура сегодня может дать 4 тысячи мотивированных в службу людей? Наконец-то мы пришли к этому — признаем, что это успешный проект», - рассказала она.

Высоцкая отметила, что парламент дошел до этой идеи только в момент нехватки людей на фронте, и тогда нардепы поддержали законопроект. Однако дискуссии шли вокруг каждой статьи и исключения. Поэтому отбор разрешенных для мобилизации статей осужденных длился полгода. Наибольшим предостережением были убийства.

«Хотя убийства, кстати, это не всегда опасные осужденные. Они бывают вполне адекватны, обстоятельства бывают разные. Ежегодно из тюрем на свободу выходят 10 тысяч человек, у которых истекают сроки. И вчерашние осужденные также возвращаются к обществу. Давайте по-взрослому на это смотреть – с осужденными можно работать. Мы используем современные инструменты для оценки рисков, в работе психологов. Люди подвергаются правке, если с ними корректно провести работу», - объяснила заместитель министра юстиции.

Как ранее отмечал министр юстиции Денис Малюська, закон дает возможность осужденным женщинам присоединиться к рядам ВСУ, однако пока такие случаи не зафиксированы.

Напомним, «Судебно-юридическая газета» писала, что Хмельницкий горрайонный суд удовлетворил первые ходатайства об условно-досрочном освобождении по новому закону о мобилизации осужденных.

Президент Владимир Зеленский подписал закон о мобилизации осужденных.

Мы сообщали, будут ли мобилизованные осужденные иметь право на отпуск и смогут ли уволиться со службы по состоянию здоровья.

Кроме того, писали, кто сможет рассчитывать на условно-досрочное освобождение от отбывания наказания и как они будут служить.

Что касается топ-чиновников, то не смогут получить УДО осужденные министры, их заместители, народные депутаты, судьи Верховного Суда и судьи ВАКС, советники и помощники Президента, спикера и премьер-министра.

В Вооруженных силах сформируют отдельные подразделения для осужденных, сообщил Министр юстиции Денис Малюська.

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