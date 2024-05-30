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Де саме служитимуть мобілізовані в’язні та чи матимуть у руках зброю: роз’яснили у Мін’юсті

11:08, 30 травня 2024
Міністерство оборони визначатиме нюанси служби мобілізованих засуджених.
Де саме служитимуть мобілізовані в’язні та чи матимуть у руках зброю: роз’яснили у Мін’юсті
Фото: slidstvo.info
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Міністерство оборони визначатиме нюанси служби мобілізованих засуджених - де ті служитимуть та чи матимуть у руках зброю. Про це повідомила заступниця міністра юстиції Олена Висоцька в інтерв’ю hromadske.

«Це не наша компетенція. Як на мене, доцільно було б їх суміщати з тими, хто вже має бойовий досвід. З одного боку, ми прийняли виклик не повторити помилки та недемократичні підходи рф. З іншого боку, ми не мали дати засудженим можливість, скажімо так, відслужитись у тилових підрозділах, замінивши своє покарання фактично на свободу», - зазначила Висоцька.

За її словами, за цією системою стоїть велика кількість потерпілих і їхніх родин, які хочуть справедливості. Тому це мало бути компромісне рішення.

Олена Висоцька розповіла, як було ухвалено відповідний закон.

«Ми пройшли всі стадії: від повного несприйняття цієї ідеї у 2022 році до її успішної реалізації зараз. Було важко. Спочатку будь-яка ідея порівнювалася з російськими практиками, з «вагнером» і Пригожиним. Нам навідріз відмовляли. А до нас 2 роки зверталися засуджені, писали заяви. Ми не могли ніяк допомогти засудженим, які хотіли долучитися до Сил оборони. У нас не було відповідної процедури. Нас закидали тисячами заяв з першого дня вторгнення. Подивіться на картини, які малюють засуджені. Вони дуже патріотично налаштовані насправді», - наголосила заступниця міністра.

На її думку, реалізація ідеї виявилась успішною.

Зараз їй командири присилають відео, як у них колишні ув’язнені проходять злагодження. Новоприбулих оцінюють як високовмотивованих. Наразі вони проходять навчання й тренуються разом з іншими військовими.

За її словами, перші мобілізовані в’язні взяли в полон окупанта.

«Хто з тих, у кого ще два роки тому були застереження — мовляв, це ухилення від відповідальності, — може зараз це повторити? Яка ще структура сьогодні може дати 4 тисячі мотивованих до служби людей? Нарешті ми прийшли до цього — визнаймо, що це успішний проект», - розповіла вона.

Висоцька зауважила, що парламент дійшов до цієї ідеї лише у момент нестачі людей на фронті і тоді нардепи підтримали законопроект. Однак дискусії точились навколо кожної статті та винятку. Через це відбір дозволених для мобілізації статей засуджених тривав півроку. Найбільшою пересторогою були убивства.

«Хоча вбивства, до речі, — це не завжди небезпечні засуджені. Вони бувають цілком адекватні, обставини трапляються різні. Щороку із в'язниць на волю виходять 10 тисяч людей, у яких закінчуються строки. І вчорашні засуджені так само повертаються до суспільства. Давайте по-дорослому на це дивитись — із засудженими можна працювати. Ми використовуємо сучасні інструменти в оцінці ризиків, у роботі психологів. Люди піддаються виправленню, якщо з ними коректно провести роботу», - пояснила заступниця міністра юстиції.

Як раніше зазначав міністр юстиції Денис Малюська, закон дає можливість засудженим жінкам доєднатися до лав ЗСУ, однак поки що такі випадки не зафіксовані. 

Нагадаємо, «Судово-юридична газета» писала, що Хмельницький міськрайонний суд задовольнив перші клопотання про умовно-дострокове звільнення за новим законом про мобілізацію засуджених. 

Президент Володимир Зеленський 17 травня підписав закон про мобілізацію засуджених. 

Ми повідомляли, чи матимуть мобілізовані засуджені право на відпустку та чи зможуть звільнитися зі служби за станом здоров’я. 

Крім того, писали, хто зможе розраховувати на умовно-дострокове звільнення від відбування покарання та як вони будуть служити.

Стосовно топ-посадовців, то не зможуть отримати УДЗ засуджені міністри, їх заступники, народні депутати, судді Верховного Суду та судді ВАКС, радники та помічники Президента, спікера та прем’єр-міністра тощо.

У Збройних силах сформують окремі підрозділи для засуджених, повідомив Міністр юстиції Денис Малюська.

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