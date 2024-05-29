Перші мобілізовані в’язні взяли в полон окупанта, — заступниця міністра юстиції

Станом на 29 травня засуджених, які виявили бажання мобілізуватись — понад 4 000.

Перші засуджені, які долучилися до лав Збройних сил України, взяли у полон російського окупанта. Про це розповіла заступниця міністра юстиції Олена Висоцька в інтерв’ю hromadske.

За її словами, до війська нині долучилися вже понад 600 засуджених, і це число росте. Станом на 29 травня засуджених, які виявили бажання мобілізуватись, — понад 4 тисячі.

Їхні заяви мають обов’язково розглядати в суді. Перед цим добровольці проходять перевірку, військово-лікарську комісію та знайомство з командирами.

«Засуджені, які ідуть служити зараз, роблять це абсолютно контрольовано — після перевірки, відповідно до закону. Вони готуватимуться і виконуватимуть важливу для нашої держави роботу. Роботи на фронті багато, не обовʼязково зі зброєю. Але навіть якщо зі зброєю, у мене вже є успішний кейс: надійшла інформація, що одні з перших засуджених узяли в полон росіянина», — зазначила Олена Висоцька.

Міністерство оборони визначає, де служитимуть колишні в’язні.

Олена Висоцька запевняє: українська практика не повторює російської.

«З одного боку, ми прийняли виклик не повторити помилки та недемократичні підходи росії. З іншого боку, ми не мали дати засудженим можливість, скажімо так, відслужитись у тилових підрозділах, замінивши своє покарання фактично на свободу. Це теж важливо розуміти, що певний час ці люди мають працювати на державу, а контракт укладається до кінця воєнного стану» — зазначила заступниця міністра юстиції.

Як раніше зазначав міністр юстиції Денис Малюська, закон дає можливість засудженим жінкам доєднатися до лав ЗСУ, однак поки що такі випадки не зафіксовані.

Нагадаємо, «Судово-юридична газета» писала, що Хмельницький міськрайонний суд задовольнив перші клопотання про умовно-дострокове звільнення за новим законом про мобілізацію засуджених.

Президент Володимир Зеленський 17 травня підписав закон про мобілізацію засуджених.

Ми повідомляли, чи матимуть мобілізовані засуджені право на відпустку та чи зможуть звільнитися зі служби за станом здоров’я.

Крім того, писали, хто зможе розраховувати на умовно-дострокове звільнення від відбування покарання та як вони будуть служити.

Стосовно топ-посадовців, то не зможуть отримати УДЗ засуджені міністри, їх заступники, народні депутати, судді Верховного Суду та судді ВАКС, радники та помічники Президента, спікера та прем’єр-міністра тощо.

У Збройних силах сформують окремі підрозділи для засуджених, повідомив Міністр юстиції Денис Малюська.

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